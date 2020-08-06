يوفنتوس يقدم عرضاً مغرياً لزيدان

بات بقاء المدرب ماوريتسيو ساري، على رأس الإدارة الفنية ليوفنتوس، مرهوناً بقيادته الفريق للتتويج بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة يوفي تواصلت مع خمسة مدربين لمعرفة ما إذ كانوا مستعدين لقيادة الفريق بدلاً من ساري.

ويعد نجم يوفنتوس السابق والمدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان، الخيار الأول.

وأكد الموقع، أن مسؤولي البيانكونيري لم يكتفوا بالتواصل مع الفرنسي فحسب، بل قدموا له عرضاً ومشروعاً اقترحوا فيه تلبية كل طلباته في سوق الانتقالات، وعلى الخصوص التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد، الذي طالما أراد "زيزو" رؤيته في ريال مدريد، علاوة على وجود كريستيانو رونالدو الذي أشرف الفرنسي على تدريبه في السابق.

وأشار الموقع إلى أن زيدان، وعلى غرار العام الماضي رفض عرض يوفنتوس.

أما بالنسبة للمدربين الأربعة الآخرين، فقد اكتفى يوفنتوس بالتواصل معهم لمعرفة موقفهم من إمكانية تدريب الفريق مستقبلاً، وهم ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، وسيموني إنزاغي، مدرب لاتسيو، ولوتشيانو سباليتي، مدرب روما وإنتر ميلان السابق، وجيان بييرو غاسبيريني، مدرب أتالانتا الحالي.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة التاسعة توالياً، لكنه ما زال يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1995.

ويخوض فريق المدرب ساري، غداً الجمعة، مباراة مصيرية أمام ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.