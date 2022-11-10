يوفنتوس يواصل صحوته المحلية بفوز صعب على فيرونا

واصل يوفنتوس صحوته بتحقيق انتصار هو الخامس له على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي وذلك على حساب مستضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 على ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي اليوم الخميس.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق المهاجم الشاب مويسه كين.

وأكمل الفريق الضيف اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي إثر طرد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو.

يوفنتوس يقفز إلى المركز الثالث

بهذا الفوز المهم، رفع يوفي رصيده إلى 28 نقطة نقلته إلى المركز الثالث مؤقتاً على سلم الترتيب العام بانتظار نتيجة مباراة لاتسيو الرابع بفارق نقطة وضيفه مونزا.

فيما بقي رصيد هيلاس فيرونا ثابتاً عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.