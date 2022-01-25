يوفنتوس يوافق على ضم فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع فيورنتينا يقضي بانتقال الهداف الصربي الشاب دوسان فلاهوفيتش إلى صفوفه.

وكشفت الشبكة بأن قيمة الصفقة ستصل إلى 70 مليون يورو (62.8 مليون جنيه استرليني).

وسعى الفيولا لبيع النجم البالغ من العمر 21 عاماً هذا الشهر للحصول على أكبر سعر ممكن، علماً بأن عقده سينتهي بعد 18 شهراً.

وارتبط اسم اللاعب الصربي بآرسنال وتوتنهام خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه كان يتطلع للانتقال إلى يوفنتوس فقط.

ويحتل فلاهوفيتش صدارة هدافي بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ) هذا الموسم حتى الآن برصيد 17 هدفاً.

يذكر أن يوفنتوس يعاني من عدم وجود مهاجم صريح قادر على تسجيل عدد كبير من الأهداف بشكل ثابت كل موسم.