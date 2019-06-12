يوفيتش: بنزيمة من أفضل المهاجمين في العالم

أكد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بعد تقديمه الرسمي أن كريم بنزيمة بين أفضل المهاجمين في العالم نافياً معرفته للعروض المقدمة من فرق أخرى.

وأشارت تقارير إلى رغبة برشلونة في جلب الصربي من آينتراخت فرانكفورت قبل فشل الصفقة وانضمام اللاعب للملكي.

وقال يوفيتش: "بنزيمة أحد أفضل المهاجمين في العالم، يمكننا اللعب سوياً في تشكيل واحد والقرار في الأخير يعود للمدرب.

"ستكون المنافسة صعبة ولن أضمن اللعب أساسياً سوى بعد مجهود كبير وإثبات لإمكانياتي مع الفريق وسأحاول استغلال كل فرصة وأقدم أفضل ما لدي".

وأشار المهاجم الصربي إلى رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا وقيادة ريال مدريد للعودة للمنافسة بعد موسم سيء مؤكداً أن الملكي لا يعرف الاستسلام.

وأردف: "كنت قلقًا من دخول ملعب سانتياغو بيرنابيو، لكني بعد اليوم وجدت الأمر رائعاً، وسعيد لأني سأتشارك غرفة الملابس مع إيدين هازارد.

"لا أعرف أي شيء عن العروض الأخرى، فهذه الأمور يتولاها وكيل أعمالي وحينما أخبرني برغبة ريال مدريد وافقت على الفوز".

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو خلال الصيف الجاري.