يوفيتش يدخل خطط نيوكاسل

كشف تقرير إسباني عن اهتمام نيوكاسل بإبرام صفقة مع ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن النادي الإنجليزي دخل قائمة المهتمين بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة أن الدولي الصربي مهاجم صاحب إمكانيات لا يمكن إنكارها، وبالتالي سيكون نيوكاسل مهتماً بتقديم عرض مغرٍ لضمه.

يذكر أن يوفيتش لا زال عالقاً في صربيا، حيث يواجه صعوبة في العودة إلى إسبانيا، بسبب إجراءات العزل الشديدة التي اتخذتها الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا.

ويسعى نيوكاسل يونايتد لإحداث ثورة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان من شراء النادي في الفترة القادمة.