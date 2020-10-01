يوفيتش يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد

أبلغ ريال مدريد وكيل المهاجم لوكا يوفيتش بأن موكله يريد بالفعل الرحيل على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد.

وما زال مستقبل نجم فرانكفورت السابق معلقاً نظراً إلى أن اللاعب يرغب في اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بينما كان حديث إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات العامة في النادي مغايراً حيث أكد أمس أن الصربي مستمر.

من جانبه، قال زين الدين زيدان عندما سًئل عن مستقبل يوفيتش: ”لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى يوم الخامس من أكتوبر – نهاية السوق - لن أقول أي شيء عما سيحدث لكن يمكن أن يحدث أي شيء، إن يوفيتش هنا وقد لعب اليوم”.

وكان حديث المدرب به ما يشبه عدم ضمان استمرار يوفيتش، وهو ما يوافق توجه وكيل أعماله كيان تشامارتين الذي يفضل رحيل موكله.

بدورها، أشارت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية إلى أن هناك إمكانية لانتقال اللاعب إلى روما لكنها فكرة غير مغرية كثيراً لاعب الذي يفضل اللعب قميص مانشستر يونايتد.

من جانبه، فإن يونايتد لم يُقدم العرض المطلوب إلى ريال مدريد في الوقت الحالي، فالنادي الإنجليزي يريد استعارته مع وجود خيار لشراء يوفيتش في الاتفاقية وهذا ما يجعل هناك خلافاً بين الناديين إلى الآن.

ويرتبط مستقبل يوفيتش كذلك بمستقبل المهاجم الآخر في قائمة ريال وهو بورخا مايورال والذي يبدو مرشحاً كذلك للرحيل عن ريال هذا الصيف.