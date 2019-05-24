يونايتد يريد إيسكو ضمن صفقة بيع بوغبا لريال مدريد

أكد تقرير إعلامي إسباني أن بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، سيحدد مصير إيسكو مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" أن يونايتد يستهدف التعاقد مع إيسكو، لكنه لن يقدم عرضاً للدولي الإسباني، قبل حسم مصير بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيكون مضطراً لبيع أكثر من لاعب من أجل جمع أموال صفقة بوغبا التي قد تصل إلى 180 مليون يورو.

وأوضحت أنه بحال تأكد انتقال النجم الفرنسي إلى العاصمة الإسباني، سيطلب مانشستر يونايتد أن يكون إيسكو ضمن الصفقة، وقد تصل قيمة الانتقال بالتالي إلى 105 ملايين يورو.

يذكر أن بعض التقارير أكدت أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أبلغ إيسكو أنه لن يكون أساسياً في الفريق الموسم القادم.