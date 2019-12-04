يونايتد يستفيق ويلحق بتوتنهام هزيمته الأولى مع مورينيو

استفاق مانشستر يونايتد من سباته بإسقاط ضيفه توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو بهدفين لهدف في اللقاء القوي الذي جرى على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح المتألق ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة.

وعلى عكس سير المباراة، تمكن ديلي آلي من إدراك التعادل للضيوف، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة في مرمى دافيد دي خيا من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة يونايتد بعد تعرض راشفورد للإعاقة من قبل موسى سيسوكو في حادثة مثيرة للجدل، سجل منها الدولي الإنجليزي ثاني أهدافه الشخصية والثاني لصاحب الأرض عند الدقيقة 48.

بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ارتقى إثرها للمركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة ليتراجع بدوره للمركز الثامن، علماً بأنها الخسارة الأولى لسبيرز تحت إشراف مدربه الجديد مورينيو.