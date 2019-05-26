يونايتد ينسحب من سباق التعاقد مع دي ليخت

كشفت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت قائد أياكس.

وبات الدولي الهولندي الشاب مطلباً للعديد من الأندية بعد توهجه الموسم الجاري وتحقيقه الثنائية المحلية مع فريقه.

وأفادت شبكة "سكاي" أن يونايتد قرر عدم الاستمرار في متابعته لمحاولات التعاقد مع دي ليخت بعد علمه بقرب برشلونة من حسم الصفقة.

وتحدثت تقارير في الأيام الأخيرة عن عرض يونايتد راتباً أسبوعياً يقترب من 250 ألف جنيه استرليني لإقناع دي ليخت بالقدوم.

بدوره، لم ينف البارسا اهتمامه بالمدافع على لسان مسؤوليه خلال الأسابيع الأخيرة، وهو أمر تحدث عنه دي ليخت هو الآخر.

وكان صاحب الـ 19 عاماً من أبرز نجوم أياكس في مشواره نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.