يونايتد يواجه عقوبات محتملة بعد تأجيل اللقاء أمام ليفربول

قالت تقارير اليوم الاثنين أن مانشستر يونايتد قد يواجه عقوبة جراء احتجاجات الجماهير التي أدت إلى تأجيل مباراته ضد ليفربول.

وكان من المقرر أن يستضيف يونايتد غريمه أمس الأحد ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتحمت جماهير يونايتد ملعب أولد ترافورد قبل ساعات قليلة من المباراة ورددوا هتافات احتجاجاً ضد ملاك النادي نتيجة الموافقة على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي مما أعاق دخول اللاعبين أرض الملعب، ونتج عن ذلك تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يتعرض لصفعة قوية بخصم نقاط أو إيقاع غرامة كبيرة عليه بعد احتجاجات الجماهير التي حالت دون إقامة المباراة أمام ليفربول.

وأضافت أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقاً في الواقعة لتحديد العقوبة التي سيتم اتخاذها، وأشارت إلى أن عقوبة خصم النقاط أحد الخيارات.

ويحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.