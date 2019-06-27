يويفا: برشلونة أفضل فريق أوروبي وريال مدريد الـ 14

رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن برشلونة تصدر تصنيف الأندية الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الموسم المنقضي 2018-2019، يليه تشيلسي ثم ليفربول.

ولم يشفع للريدز فوزه بلقب أبطال أوروبا في تصدر القائمة أو حتى الوصافة.

وجاء البارسا في الصدارة بعد حصوله على 30 نقطة (وفقاً لمعايير تصنيف يويفا)، وهو نفس رصيد وصيفه تشيلسي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

واحتل أياكس أمستردام المركز الرابع برصيد 27 نقطة، يليه آرسنال برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد توتنهام الذي حل خامساً.

ولم يشفع لمانشستر سيتي فوزه بالثلاثية الإنجليزية في احتلال أحد المراكز المتقدمة، إذ تأخر إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وشهد التصنيف تراجعاً ضخماً لريال مدريد الذي احتل المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، فيما احتل يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة.