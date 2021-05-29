يويفا تستغني عن قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض

علمت مصادر إعلامية ألمانية اليوم السبت بأن لجنة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أوصت بإلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض في مسابقات الأندية الأوروبية.

وكشفت مصادر مقربة من المناقشات أن لجنة مسابقات الأندية في يويفا قدمت المقترح لكن سيكون على اللجنة التنفيذية ليويفا اتخاذ القرار النهائي.

وجرى تقديم قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في عام 1965، ويتم تطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.

وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر خارج ملعبه.

وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.

يويفا أخذ بعين الاعتبار غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة كورونا

وكان لإقامة المباريات بدون جماهير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وإقامة مباريات في ملاعب محايدة في ظل الأزمة، دور في إصدار التوصية، رغم أن يويفا يأمل في عودة الجماهير بأعداد كبيرة في الموسم المقبل.

وتطبق قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض أيضاً في المنافسات الأوروبية للمنتخبات، ومنها على سبيل المثال المواجهات الفاصلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب.