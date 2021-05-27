يويفا يدرس إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سيبحث غداً إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته.

وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يفوز الفريق الذي أحرز عدداً أكبر من الأهداف خارج ملعبه.

وبدأ يويفا تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، لكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة كورونا.

يويفا يبحث القاعدة خلال اجتماعه القادم

وقالت الصحيفة أن لجنة المسابقات التابعة ليويفا ستبحث هذه القاعدة خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية غداً الجمعة، قبل يوم واحد من نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ومواطنه الإنجليزي تشيلسي.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا خرج بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في ربع النهائي لصالح باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس بناء على نفس القاعدة من دور الـ 16 أمام بورتو.