يويفا يسمح بحضور الجماهير في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن نهائي الدوري الأوروبي الذي سيحتضنه ملعب غدانسك في بولندا، في 26 من الشهر الحالي قد يشهد حضور 9 آلاف و500 متفرج.

وذكر في بيان رسمي: أكدت السلطات البولندية ليويفا حضور نحو 25% من سعة الملعب، أو بحد أقصى 9 آلاف و500 متفرج.

وكشف أن الجماهير التي ستسافر إلى المدينة البولندية لمتابعة النهائي يجب أن تستوفي شروط وضوابط دخول الدول السارية وقت إقامة النهائي.

ونوه البيان إلى أن دخول الملعب سيكون بموجب شروط التشريع المحلي، التي سيتم تأكيدها هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تشمل الحاجة إلى شهادة التطعيم، أو سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وتابع أنه في حالة إعلان السلطات البولندية، تخفيض سعة الاستاد عن العدد المتفق عليه، سيقوم برد إجمالي سعر التذكرة للمشترين المختارين.

وسيتحدد الخميس المقبل طرفا نهائي الدوري الأوروبي، عندما تنتهي مباراتا إياب نصف النهائي، حيث يستضيف روما غريمه مانشستر يونايتد الذي حقق فوزاً عريضاً ذهاباً على أرضه الأسبوع الماضي بنتيجة 6-2، فيما يحل فياريال ضيفاً على آرسنا، علماً بأن الفريق الإسباني فاز ذهاباً (2-1).