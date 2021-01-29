يويفا يضع خطة لإنعاش دوري الأبطال رداً على دوري السوبر

قرر أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وضع خطة للشكل الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتشرت العديد من التقارير مؤخراً حول تخطيط كبار أوروبا لإقامة دوري السوبر، الذي يرفض يويفا إقامته بشكل قاطع.

لذلك وضع تشيفيرين الملامح الكاملة للجوانب التنظيمية والهيكلية لاستكمال دوري الأبطال بصورة جديدة أكثر جاذبية تبدأ في 2024.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللجنة التي شكلها رئيس الاتحاد الأوروبي ستتكون من اثنين من نوابه، هما لويس روبياليس وفيرناندو غوميش بالإضافة لديفيد جيل أمين صندوق الاتحاد.

ويتفاوض كذلك تشيفيرين مع خمسة أندية تمثل الاتحاد الأوروبي، وهي ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وفينيرباهتشة وباريس سان جيرمان للمساهمة في وضع هذه الخطة.