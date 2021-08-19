يويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 20-21

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مساء الخميس عن المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لموسم 2020-2021 في قارة أوروبا.

وضمت القائمة النهائية كلاً من الإيطالي روبرتو مانشيني الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة يورو 2020 الشهر الماضي.

والألماني توماس توخيل الذي قاد تشيلسي للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

والإسباني جوسيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أوصل السيتيزنز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

متى سيعلن يويفا عن الفائز؟

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي سيقام يوم الخميس القادم الموافق 26 أغسطس الجاري.

ويبدو مانشيني أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.