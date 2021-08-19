يويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 20-21

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مساء الخميس عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب لموسم 2020-2021 في قارة أوروبا.

ودخل القائمة النهائية كلٌ من الإيطالي جورجينيو الفائز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020.

والفرنسي نغولو كانتي الفائز مع تشيلسي بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي.

والبلجيكي كيفين دي بروينه الفائز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتأهل لنهائي دوري الأبطال.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 24 مدرباً للمنتخبات التي شاركت في بطولة يورو 2020.

وسيتم توزيع جوائز يويفا يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري في مدينة اسطنبول التركية.