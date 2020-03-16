يويفا يلجأ لمخطط جديد من أجل استكمال دوري الأبطال

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من قارة أوروبا، والتي أصابت كرة القدم الأوروبية بشلل تام، تتواصل التكهنات بشأن مصير البطولات الرياضية في القارة، وعلى رأسها دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن في وقت سابق تجميد المنافسات في بطولاته للأندية، لحين عقد اجتماع طارئ الثلاثاء، لبحث سبل إنهاء الموسم بأقل خسائر ممكنة.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى اتجاه جديد داخل أروقة يويفا من أجل استكمال موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إذ تميل بعض الأصوات إلى إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي في دورة مجمعة في مدينة واحدة.

وأضافت ”آس“ أن في هذه الحالة سيتم إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في مدينة اسطنبول التركية من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، ليتم تحديد طرفي النهائي الذي سيقام في اسطنبول أيضاً، على أن تنتهي المنافسات خلال 4 أيام فقط، وينطبق الأمر نفسه على الدوري الأوروبي، لكن ستقام المنافسات في مدينة غدانسك البولندية، التي من المقرر أن تستضيف نهائي نسخة الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التحدي الحقيقي أمام الاتحاد الأوروبي يكمن في إنهاء مباريات ثمن النهائي في البطولتين، ومن ثم إقامة منافسات ربع النهائي من مباراة واحدة أيضاً على ملعب محايد، وليس بنظام الذهاب والإياب.

يذكر أن روابط الدوريات الأوروبية الكبرى تترقب بقلق كبير قرارات يويفا المقرر اتخاذها في اجتماع الثلاثاء، لتحديد مصير موسمها الذي تعطل تماماً بعد تفشي فيروس كورونا.