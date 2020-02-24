يويفا ينفي تأجيل مباراة نابولي وبرشلونة

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، إقامة مباراة نابولي وبرشلونة ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موعدها، المقرر غداً الثلاثاء.

وخرجت أنباء تتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا في الأراضي الإيطالية، لكن يويفا قررت إجراء القمة في موعدها.

ومن المتوقع خضوع بعثة برشلونة بالكامل لفحوصات طبية في مطار نابولي، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

على جانب متصل، أعلن النادي الكتالوني إصابة لاعبه سيرجي روبرتو وغيابه 3 أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في مباراتي نابولي، وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني.