‘جنون‘ محمد صلاح بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول مع المدرب يورغن كلوب بعد تأهل الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على حساب برشلونة 4-3 بمجموع المباراتين.

وعقب إطلاق صافرة النهاية توجه صلاح الذي كان يتابع اللقاء من مدرجات آنفيلد إلى أرض الملعب ليحتفل بالتأهل مع كلوب والمدافع فيرجيل فان دايك.

ولم يكن أشد انصار ليفربول تفاؤلاً بقدرة فريقه على تحقيق المعجزة لا سيما أن فريقهم خاض المواجهة من دون مهاجميه الأساسيين المصري لإصابته بارتجاج دماغي وروبرتو فيرمينو لمعاناته في الحالب، فحل بدلاً منهما ديفوك أوريغي وشيردان شاكيري، ليتمكن ليفربول من الفوز إياباً 4-0.

وسيلتقي ليفربول الفائز باللقب القاري خمس مرات آخرها عام 2005، في النهائي المقرر في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، مع الفائز من المواجهة الأخرى الأربعاء بين أياكس أمستردام وتوتنهام (1-0 ذهاباً).