“لستَ زلاتان”: إبراهيموفيتش يطالب بعدم تحدي كورونا

ألقى المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بثقله في حملة لتعزيز احترام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، مطالباً الجماهير بعدم “تحدي الفيروس” في مقطع فيديو نشرته مقاطعة لومبارديا الخميس.

ووافق هداف ميلان الذي تعرض للإصابة بـ”كوفيد-19″ قبل أسابيع حرمته من المشاركة مع فريقه في مباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الإيطالي قبل أن يعود بقوة ويسجل ثلاث ثنائيات في ثلاث مباريات تصدر بها لائحة الهدافين في البطولة، على المشاركة في حملة التوعية التي أطلقتها السلطات المحلية في لومبارديا.

وقال "إبرا" باللغة الإيطالية عبر شريط مصور من شرفة تطل على ميلانو، قبل أن يرتدي قناعاً: “الفيروس تحداني وهزمته. لكنك لست زلاتان، لا تتحدى الفيروس، احترم القواعد والمسافة وارتدي القناع دائماً”.

وقال رئيس لومبارديا آتيليو فونتانا أن فكرة اختيار إبراهيموفيتش للقيام بالحملة التوعوية راودته ليلة ديربي “الغضب” بين قطبي المدينة: إنتر ميلان وإيه سي ميلان، والتي كانت المباراة الأولى للسويدي المخضرم (39 عاماً) بعد شفائه من فيروس كورونا، ونجح خلالها بقيادة فريقه إلى الفوز بتسجيل ثنائية (2-1).

وعلى غرار جيرانها، تعاني إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً من الوباء، من ارتفاع حاد في العدوى بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت ما يقرب من 38 ألف حالة وفاة لأكثر من 550 ألف حالة منذ نهاية فبراير الماضي.