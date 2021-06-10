10 لاعبين من ريال مدريد هددوا الرئيس بيريز بالرحيل

كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق برفض لاعبي ريال مدريد لتعاقد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي مع المدرب أنتونيو كونتي.

وحاول بيريز رئيس ريال مدريد، التعاقد مع كونتي خلفاً لزين الدين زيدان، قبل أن تتحول الأمور صوب المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.

10 لاعبين من ريال مدريد عارضوا قدوم كونتي

وقالت الصحيفة: «هناك 10 لاعبين من ريال مدريد، رفضوا قدوم أنتونيو كونتي لخلافة زيدان، وقام اللاعبون بالتواصل هاتفياً مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وهددوه بالرحيل بحال التعاقد مع المدرب الإيطالي».

واسترجعت الصحيفة تصريحاً لقائد ريال سيرخيو راموس في 2018، عندما كان كونتي مرشحاً أيضاً لتدريب ريال مدريد، حيث قال المدافع في ذلك الحين: «الاحترام يكتسب ولا يفرض، إدارة غرفة تغيير الملابس أهم من معرفة المدرب الجديد».