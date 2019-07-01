24 ساعة فقط تفصل برشلونة عن ضم غريزمان

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن تعاقد برشلونة مع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بات قريباً جداً، وأن هناك أقل من 24 ساعة فقط تفصل الفرنسي عن ارتداء قميص البارسا في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "آس" أن برشلونة ينتظر تراجع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان (28 عاماً)، اعتباراً من الاثنين، الموافق الأول من يوليو، إلى 120 مليون يورو، ليبدأ الإجراءات العملية لضم المهاجم والإعلان رسمياً عن ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني قد ينتظر حتى نهاية الأسبوع للإعلان ضم النجم الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا رفقة منتخب فرنسا، وربما حتى الأسبوع التالي ليقدمه بشكل رسمي، وهو ما فسره البعض بأن النادي يرغب في انتظار انتهاء نجمه الأول ليونيل ميسي من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في منافسات كوبا أميركا.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي برشلونة وأتلتيكو مدريد اجتمعوا الأسبوع الماضي، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال الهداف الفرنسي.

وسيوقع غريزمان عقداً مع برشلونة يمتد حتى عام 2024، مقابل أجر سنوي يبلغ 17 مليون يورو، ليبدأ مرحلة جديدة في الدوري الإسباني بعد تجربتيه مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن غريزمان اقترب العام الماضي من الانتقال لبرشلونة، وبعد أن قطعت المفاوضات بين الناديين شوطاً كبيراً، وانتهت باتفاق حول شروط انضمامه للبلاوغرانا الذي كان مستعداً لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتي، صدم غريزمان النادي الكتالوني بإعلانه أنه قرر البقاء مع أتلتيكو، لأن نادي العاصمة الإسبانية كان معاقباً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من التعاقدات في السوق الصيفي الماضي.

وعندما زار كامب ناو للمرة الأولى عقب هذا الإعلان الذي كشف عنه من خلال فيديو بعنوان "القرار"، تعرض المهاجم لصافرات استهجان من جماهير البارسا في كل مرة كان يلمس فيها الكرة أثناء مباراة فريقه أمام برشلونة.

كما قوبل الإعلان عن تفكير إدارة برشلونة في التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الصيف بموجات من الرفض امتدت داخل غرف تغيير ملابس الفريق، حيث أفادت تسريبات سابقة أن ميسي وكبار اللاعبين في الفريق يرفضون انضمام غريزمان لأنه يعطي مثالاً سيئاً للشباب في معاملة النادي الكتالوني.