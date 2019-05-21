3 أندية إنجليزية تطارد زياش

منشور 21 أيّار / مايو 2019 - 02:05
حكيم زياش
حكيم زياش

كشفت تقارير إعلامية عن تنافس آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، على توقيع حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن النادي اللندني بدأ في مزاحمه يونايتد وليفربول على ضم الدولي المغربي الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم.

وكانت تقارير أخرى قد ذكرت مؤخراً أن زياش طلب من إدارة أياكس الرحيل خلال الصيف مفضلاً استكمال مشواره في فريق جديد.

ونجح زياش فى تسجيل 21 هدفاً، كما صنع 24 هدفاً آخر خلال 49 مباراة هذا الموسم رفقة أياكس.

ووصل الفريق الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه تعثر في اللحظات الأخيرة أمام توتنهام ليفشل في بلوغ النهائي، علماً بأنه احتفل مؤخراً بلقب الدوري الهولندي.

كلمات دالة:حكيم زياشأياكسليفربولمانشستر يونايتدآرسنال

Via SyndiGate.info


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