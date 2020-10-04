3 صفقات بارزة تراوح مكانها في سوق الانتقالات

اشتد السباق بين الأندية الأوروبية خلال الساعات الماضية لحسم بعض الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات في 5 من الشهر الجاري.

ولا تزال بعض الصفقات البارزة تراوح مكانها وحائرة بين مجموعة من الأندية، وأبرزها ثلاث صفقات تتعلق بنجم ليون، حسام عوار، وكذلك عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، وأيضاً جايدون سانشو الموهبة الأبرز في بوروسيا دورتموند.

وشهدت الصفقات أمس، دخول ريال مدريد بقوة على خط المفاوضات من أجل الفوز بصفقة عوار وخطفها من آرسنال، بينما كثف يونايتد اتصالاته مع برشلونة من أجل عثمان ديمبيلي، ومع دورتموند لضم سانشو، وكذلك سعي إنتر ميلان ونابولي للفوز بإعارة مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو، إلى جانب أسماء أخرى ما تزال مفاوضاتها متعثرة بانتظار اليومين المقبلين.

1 حسام عوار: مدريد يتقدم السباق

الاسم الأبرز حالياً في سوق الانتقالات الأوروبي، هو عوار (22 عاماً)، ذي الأصول الجزائرية، الذي يتمسك ليون ببقائه، ويرفض التخلي عنه إلا في مقابل 50 مليون يورو.

وكان العديد من الفرق الكبرى تطارد عوار، بينها يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وأبرزها آرسنال الذي تقدم بعرض بقيمة (32 مليون يورو) لكنه أقل مما يطلبه ليون.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ريال مدريد أجرى اتصالاً مباشراً أمس باللاعب من خلال مدربه زيدان، الذي يحاول إقناع اللاعب بالانتقال إلى مدريد، خصوصاً في ظل الإصابات الأخيرة، والغياب الطويل المتوقع للنجم إيدين هازارد، حيث يريد ريال أن يستغل حسام عوار لإيجاد التوازن المطلوب في خط الوسط الهجومي، بالنظر إلى الإمكانات الفنية الهائلة للاعب. وكشفت صحيفة «أس» أن الريال بإمكانه إنهاء الصفقة في حال أوصلها إلى 40 مليون يورو، على الرغم من المنافسة الشرسة مع آرسنال.

2 جايدون سانشو: حلم مان يونايتد

يعتبر الإنجليزي الشاب (20 عاماً) الاسم الأبرز المطلوب من قبل الجهاز الفني ليونايتد، حيث لا يزال يطارده منذ صيف 2019، لكن إدارة دورتموند ترفض التخلي عنه بأقل من 120 مليون يورو.

وكشف موقع «تيم توك» أن آخر عرض تقدم به النادي الإنجليزي وصل إلى 100 مليون يورو، ويراهن على أن دورتموند لن يرفض هذا العرض كونه الأكبر على الإطلاق في السوق الحالي الذي تأثرت أسعاره سلباً بسبب فيروس كورونا.

ويضع يونايتد خياراً آخر، هو عثمان ديمبلي، إذ لاتزال الاتصالات مستمرة مع وبرشلونة من أجل ضمه سواء بشرائه أو على الأقل على سبيل الإعارة. لكن البارسا متردد في السماح لنجمه الفرنسي بالرحيل بأقل من 100 مليون يورو.

ولجأ يونايتد إلى الفرنسي بول بوغبا لإقناع مواطنه بالانتقال إلى أولد ترافورد، لكن الصفقة لا تزال تراوح مكانها دون أي نتيجة فعلية.

3 ماركوس ألونسو: مطلوب في إنتر ونابولي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، ومنها «ذا سن» أن الاختلاف في وجهات النظر بين المدرب فرانك لامبارد ولاعبه في تشيلسي، ألونسو، قرّب الأخير من مغادرة البلوز، وسط اهتمام كبير من إنتر ميلان ونابولي. وقالت الصحيفة أن الانتقال سيكون على الأرجح عن طريق الإعارة، خصوصاً في ظل عدم رغبة الفريقين الإيطاليين في شراء عقد اللاعب بالكامل، وهو ما تطالب به إدارة تشيلسي من أجل السماح له بالرحيل.

وكان الدولي الإسباني قد دخل في اشتباك لفظي مع مدربه بين شوطي مباراة ويست بروميتش، وكان وقتها الفريق اللندني خاسراً 3-0، قبل أن يعدل النتيجة بعد ذلك، لكن علاقة ألونسو ساءت كثيراً مع فرانك لامبارد في الأيام الماضية، وبات صاحب الـ 29 عاماً أبرز المرشحين لمغادرة إنجلترا خلال الساعات القادمة، بانتظار اكتمال المفاوضات سواء مع إنتر أو نابولي.