3 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بات اللاعبون العرب على أعتاب إنجاز جديد، في دوري أبطال أوروبا، وبعدما أسدل الستار، الأربعاء، عن ربع النهائي، أظهرت النتائج تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد إلى نصف النهائي.

وتضم ثلاثة فرق من الأربعة المتأهلة 3 لاعبين عرب، بمعدل لاعب في كل فريق، ما يعني تواجد أحدهما على الأقل في المباراة النهائية، وذلك للمرة السادسة في التاريخ.

ومن المقرر أن يتابع عشاق كرة القدم مباريات ذهاب نصف النهائي في 27 من الشهر الجاري بمواجهة قوية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على ملعب بارك دو برانس، فيما يستضيف ريال مدريد غريمه تشيلسي في 28 الجاري، على أن تجري مباريات الإياب يومي 4 و5 من الشهر القادم.

ويشهد نصف النهائي تواجد النجم الجزائري رياض محرز رفقة مانشستر سيتي، فيما يتواجد مواطنه الحارس الشاب، يانيس سعيداني رفقة باريس سان جيرمان، ويلعب المغربي حكيم زياش رفقة تشيلسي، وقد ينجح أحدهم في رفع الكأس الغالية مع فريقه، في إنجاز لم يتحقق من قبل سوى ثلاث مرات فقط في تاريخ البطولة.

وطوال التاريخ، شهدت المباريات النهائية تواجد اللاعبين العرب في خمس مناسبات سابقة، وحصدت فرقهم اللقب في ثلاث نسخ منها، حيث كانت البداية من النجم الجزائري رابح ماجر، الذي تواجد رفقة بورتو في نسخة عام 1987، وحصد الفريق البرتغالي اللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وفي نسخة العام التالي (1988)، تواجد المغربي رضوان حجري مع بنفيكا، لكنه خسر اللقب على يد آيندهوفن.

كما تواجد المغربي مهدي بنعطية، رفقة يوفنتوس في نهائي عام 2017 على مقاعد البدلاء في خسارة فريقه للقب على يد ريال مدريد، أما مواطنه أشرف حكيمي فتواجد مع ريال مدريد العام التالي (2018)، وقت أن نجح العملاق المدريدي في الفوز باللقب على حساب ليفربول الذي ضم بين صفوفه لاعب عربي آخر، وهو المصري محمد صلاح، وكان «مو» أول لاعب عربي يتواجد في نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، حيث نجح في نسخة عام (2019) في قيادة فريقه الإنجليزي للفوز باللقب على حساب توتنهام.

وشهدت نسخة الموسم الجاري حضوراً عربياً قوياً، حيث تواجد 18 لاعباً منذ انطلاق البطولة من دور الـ 32، قبل أن تخرج فرقهم واحدة تلو الأخرى، وهم، أشرف حكيمي مع إنتر ميلان الإيطالي، وزكريا لبيض ونصير مزراوي مع أياكس أمستردام، ومحمد صلاح مع ليفربول، ورياض محرز مع مانشستر سيتي، وحكيم زياش مع تشيلسي، ويوسف العربي مع أولمبياكوس، وعيسى ليدونر مع فيرنسفاروش، والثلاثي أسامة إدريسي ويوسف النصيري وياسين بونو مع إشبيلية، ونايف أكرد مع ستاد رين، والثنائي يوريس رحو وسيف الدين خاوي مع مرسيليا، وأحمد حسن «كوكا» ومحمد دارجر والعربي هلال مع أولمبياكوس، وأخيراً الحارس صاحب الـ 19 عاماً يانيس سعيداني مع باريس سان جيرمان.