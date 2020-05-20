30 لاعباً مهددون بالرحيل عن ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مقبلان على سوق انتقالات ساخنة جداً، فالأمر لا يتعلق باللاعبين القادمين وحسب، بل بالراحلين أيضاً، وذلك في ظل امتلاك كل منهما قائمة طويلة من اللاعبين.

ونشرت الصحيفة في تقريرها أن هناك 30 لاعباً من الفريقين مهددين بالرحيل هذا الصيف، بعضهم سيرحل على سبيل الإعارة، والبعض الآخر سيتم التخلي عنه بشكل نهائي، وبالطبع ليس شرطاً أن يغادروا جميعهم، لكن سيكون أي منهم معرض للرحيل في ظل الغموض الذي يحيط مستقبلهم.

ريال مدريد يجب أن يتخلص من ثلث الفريق

يملك ريال مدريد في الوقت الحالي 26 لاعباً في الفريق الأول باحتساب الصفقة الجديدة جيزوس رينيير، كما أن لديه 9 لاعبين معارين من المفترض أن يعودوا للفريق هذا الصيف، دون احتساب خافي سانشيز وسورو ودي فروتوس التابعين للكاستيا، وبالتالي سيكون تحت تصرف المدرب زين الدين زيدان 35 لاعباً في الصيف، مما يعني أن هناك ضرورة للتخلي عن عدد كبير منهم.

تم مناقشة قضية المدافع أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند، لا أحد يشكك بقدراته في ريال مدريد، لكن عودته للفريق ليست مضمونة في ظل إصراره على اللعب بشكل أساسي، وربما لن يتمكن زيدان من تلبية مطالبه لوجود مارسيلو وداني كارفاخال وفيرلان ميندي، عدا عن وجود أندية كثيرة مهتمة باللاعب ومستعدة لدفع مبلغ كبير مقابل الحصول على خدماته، مما يجعل عودته للفريق موضع شك.

وينطبق الأمر ذاته على معظم لاعبي ريال مدريد المعارين، حيث أن زيدان غير مقتنع بداني سيبايوس المعار إلى آرسنال، ومن المتوقع انتقاله إلى إشبيلية، في حين ما زال كوبو ليس جاهزاً للعودة، أما سيرخيو ريغيلون فحتى هذه اللحظة لا يوجد مكان له بالفريق بوجود ميندي ومارسيلو.

كذلك من المتوقع الاستغناء عن بورخا مايورال وخيسوس فاييخو بشكل نهائي او إعارتهم مجدداً، ورغم تألق أوسكار مع ليغانيس، إلا أن النادي يفكر بإعارته مجدداً.

من بين جميع اللاعبين المعارين في ريال مدريد، لا يوجد أي منهم يضمن الاستمرار مع الفريق الأول الموسم المقبل، باستثناء الحارس أندريه لونين لأنه سيحل مكان ألفونس أريولا الذي سينتهي عقد إعارته مع الفريق نهاية الموسم.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد يخطط لإعارة آخر الوافدين رينيير لكي يكتسب الخبرة.

ومن اللاعبين المهمين، يسعى النادي لبيع غاريث بايل وخاميس رودريغيز اللذان لم يقدما أي إضافة تذكر هذا الموسم رغم رواتبهم الضخمة، كذلك هناك حديث عن رحيل ماريانو دياز وبراهيم دياز سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، والأمر نفسه ينطبق على لوكا يوفيتش الذي قدم موسماً سيئاً للغاية ثم تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى الموسم المقبل.

وأخيراً هناك لاعبين لا يمكن استبعاد رحيلهم هذا الصيف رغم أن وضعهم أكثر استقراراً من السابق ذكرهم، الأول هو مارسيلو الذي يحظى باهتمام كبير من جانب يوفنتوس وبدأ يخسر مركزه الأساسي بالفريق، والثاني هو لوكاس فاسكيز الذي قد يتم التضحية به خصوصاً ان عقده سينتهي في صيف 2021.

نصف فريق برشلونة مهدد بالرحيل

لا يملك برشلونة قائمة طويلة من اللاعبين مثل ريال مدريد، حيث أن عدد أفراد الفريق الأول 19 لاعباً فقط، وهذا لا يشمل آنسو فاتي وريكي بويتش اللذان يتم تصعيدهما أحياناً، لكن البارسا لديه لاعبين معارين في الخارج ما زال مستقبلهم غير محسوم.

وأوضحت ماركا أن نصف لاعبي برشلونة قد يرحلون هذا الصيف، فباستثناء ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وجوردي آلبا، وسيرجيو بوسكيتس، ومارك أندريه تير شتيغين، وأنتوان غريزمان، ولويس سواريز، وفرينكي دي يونغ، لا يستعبد رحيل أي لاعب آخر.

ويحيط الغموض حول مستقبل سامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبيلي، وآرتورو فيدال، وجونيور فيربو، وسيرجي روبرتو، وآرتور ميلو، ونيلسون سيميدو، وحتى الوافد الجديد مارتن برايثوايت قد يجد نفسه خارج النادي.

بالنسبة للاعبين المعارين، فمن غير المرجح الاستعانة بأي منهم، ويأتي على رأسهم فيليبي كوتينيو الذي يعمل النادي على بيعه لتمويل صفقاته الجديدة، والتخلص من راتبه المرتفع.

كما من المتوقع أن يجدد برشلونة إعارة بعض اللاعبين أو يبيعهم نهائياً مثل موسى واغو، وتوديبو الذي يملك شالكه حق شرائه مقابل 25 مليون، بالإضافة إلى أوريول بوسكيتس ورافينيا.