31 يوماً من المتعة في يورو 2020

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم، على موعد مع 31 يوماً من المتعة والإثارة، بإقامة النسخة الـ 16 من بطولة كأس أوروبا ( يورو 2020 )، التي ستنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 11 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

ويقص منتخبا إيطاليا وتركيا شريط افتتاح البطولة في لقاء يديره الحكم الهولندي داني ميكيلي، وتقام على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ستكون نسخة «يورو 2020» التي كانت مقررة صيف العام الماضي، نسخة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أن البطولة كانت على موعد مع نظام جديد أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عندما قرر إقامة هذه النسخة في 12 مدينة أوروبية مختلفة، احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1960، إلا أن تفشي فيروس «كورونا» المستجد حال دون إقامة البطولة في موعدها، وتم تأجيلها لمدة عام كامل.

وتغيرت المخططات ليستقر يويفا على 11 مدينة لاستضافة البطولة، بعد استبعاد مدينتي بروكسل في بلجيكا ودبلن في آيرلندا، وذلك لعدم الانتهاء من بناء وتجهيز الملاعب، والمدن المستضيفة هي، أمستردام في هولندا وباكو في آذربيجان، وإشبيلية الإسبانية، وبوخارست في رومانيا، وبودابست في المجر، وكوبنهاغن في الدنمارك، وغلاسكو في اسكتلندا، ولندن في إنجلترا، وميونيخ في ألمانيا، وروما الإيطالية، وسان بطرسبرغ في روسيا.

وجاء القرار بإقامة المباريات في أكثر من مدينة أوروبية لسببين، أولهما أن تجوب الاحتفالات القارة الأوروبية، وثانياً لأن إعطاء عدد من المدن والدول شرف تنظيم ولو جزء بسيط من «اليورو»، سيكون الأفضل في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تجعل من الصعب على أي دولة بمفردها أن تضخ استثمارات في المرافق اللازمة لخروج الحدث بالشكل اللائق.

ملاعب يورو 2020

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة، فيما تستضيف الملاعب الأخرى مباريات دور المجموعات ودوري الستة عشر والثمانية، وهي ملاعب باركن في كوبنهاغن، وبوشكاش في بودابيست، ويوهان كرويف آرينا في أمستردام، والملعب الوطني في بوخارست، وهامبدن بارك في غلاكسو، ولا كارتوخا في إشبيلية، والملعب الوطني في باكو، وآليانز آرينا في ميونيخ، وأولمبيكو في روما، وكريستوفسكي في سان بطرسبرغ.

وحفاظاً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خوفاً من انتشار فيروس «كورونا»، سيختلف شكل الحضور الجماهيري من ملعب إلى آخر، حيث تتراوح نسبة الحضور ما بين 20 و50%، باستثناء ملعب «بوشكاش آرينا» في المجر، الذي سيستضيف الجمهور بكامل سعته، رهناً باستيفاء المتفرجين لمتطلبات الدخول الصارمة.

وتعد النسخة الحالية هي ثاني نسخة تشهد مشاركة 24 منتخباً في دور المجموعات، بعد النسخة الماضية «يورو 2016»، حيث كانت تقام من قبل بمشاركة 16 منتخباً، قبل أن يتم زيادة عدد المتأهلين للنهائيات، ويصعد إلى الدور التالي 16 منتخباً، بواقع المتصدر والوصيف عن كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر من أي مجموعة في عدد النقاط، يتم الفصل بينهما عن طريق المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.

مجموعات يورو 2020

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، وذلك بناء على ما قدمه كل منتخب في مرحلة التصفيات، وتضم المجموعة الأولى كلاً من إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا، أما المجموعة الثالثة تضم منتخبات، هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتضم المجموعة الرابعة كلاً من منتخبات، إنجلترا وكرواتيا واسكتلندا والتشيك، فيما تضم المجموعة الخامسة منتخبات إسبانيا والسويد وبولندا وسلوفاكيا، بينما تعتبر المجموعة السادسة أصعب المجموعات وتستحق أن يطلق عليها «مجموعة الموت»، حيث تضم منتخبات ألمانيا (بطل مونديال 2014) ومنتخب فرنسا (بطل مونديال 2018)، ووصيف بطل النسخة الماضية من «اليورو» إضافة إلى منتخب البرتغال (بطل يورو 2016) ومنتخب المجر.

وتشهد البطولة غياب خمسة منتخبات شاركت في النسخة الماضية، وهي آيسلندا وألبانيا وآيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا ورومانيا، فيما يسجل منتخبان اثنان الظهور الأول لهما في «يورو» هما المنتخب الفنلندي ومنتخب مقدونيا الشمالية.

وتشهد النسخة الحالية أيضاً غياب بطل وحيد وهو المنتخب اليوناني حامل لقب نسخة 2004 التي استضافتها البرتغال، ويشارك تسعة أبطال حققت الفوز باللقب في نسخ سابقة هي، ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك وروسيا.

ومثلها مثل بقية كافة المنافسات الرياضية، تأثرت المسابقة بجائحة «كورونا»، حيث سيتم تطبيق قاعدة التغييرات التي تم اعتمادها في بطولات سابقة، والسماح للمنتخبات المشاركة بإجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في كل مباراة، وهي قاعدة أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن القوانين المنظمة، ويستمر هذا القرار حتى نهاية عام 2022، أي بعد بطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

وقرر يويفا السماح باستدعاء 26 لاعباً في كل منتخب، لكن تضم قائمة المباراة 23 لاعباً كقوام للاعبين الأساسيين والاحتياطيين، فيما سيتواجد الثلاثة الأخرين في المدرجات.

وعن تأثر قوائم اللاعبين حال وجود إصابات عديدة بفيروس «كورونا»، ما استدعى وضع أي منتخب في حجر صحي جزئي أو كامل، سيخوض هذا المنتخب المباراة المقررة، إذا توافر له 13 لاعباً على الأقل، بمن فيهم حارس المرمى، وإذا لم يكن الأمر ممكناً، يمكن أن يعيد يويفا برمجة المباراة في غضون يومين حتى لو كان في ملعب مختلف، وإذا استحال تنفيذ ذلك، ستطبق اللائحة باعتبار هذا المنتخب مهزوماً بنتيجة (0-3)، مع توقيع عقوبة على الاتحاد التابع له.

تقنية الفيديو حاضرة في يورو 2020

كما ستكون تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» حاضرة للمرة الأولى في بطولة أوروبا، بعد اعتمادها في كأس العالم 2018 بروسيا، وكانت النسخة الماضية من «يورو» قد شهدت وجود تكنولوجيا خط المرمى، ويمكن اللجوء إلى تقنية الفيديو من عدمه بحسب تقدير حكم الساحة في كل مباراة.

أما بالنسبة للجوائز والمساعدات المالية التي يقدمها يويفا، تقرر توزيع 371 مليون يورو على المنتخبات المشاركة، بحيث يحصل كل منتخب على 9.25 ملايين يورو بمجرد مشاركته في البطولة، فيما تصل جوائز البطل إلى 34 مليوناً.