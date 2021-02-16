36 إصابة في ريال مدريد منذ بداية الموسم

طلب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تقريراً مفصلاً من الجهازين الفني والطبي، لمعرفة أسباب تعرض نجوم الفريق لـ 36 إصابة هذا الموسم.

ويعاني بطل إسبانيا كثيراً على صعيد الإصابات، مما جعل المدير الفني زين الدين زيدان في وضع صعب، حيث حرم من الإفادة من بعض نجومه في معظم المباريات.

وذكر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن بيريز طلب تقريراً عن أسباب تعرض لاعبي الملكي لـ 36 إصابة بعد انتهاء النصف الأول من موسم 2020-2021.

ويعاني ريال مدريد حالياً من إصابة كل من إيدير ميليتاو، وسيرخيو راموس، وفيديريكو فالفيردي، وإيدين هازارد، ورودريغو، وداني كارفاخال، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا.