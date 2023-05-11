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4 غيابات في تشكيلة روما اليوم أمام باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 أيّار / مايو 2023 - 08:25
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

البوابة – يخوض نادي روما اليوم مواجهة قوية على ملعبه "الأوليمبيكو" أمام باير ليفركوزن الألماني في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ذئاب روما بقيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو سيلعبون بالقوة الضاربة أمام النادي الألماني المتحدي، حيث أن ترتيبهم في الدوري الإيطالي تراجع للمركز السابع، وهذا يعني أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي مهم للتواجد في دوري الأبطال الموسم القادم.

وبحسب موقع "WhoScored"، فإن تشكيلة روما اليوم قد تشهد بعض الغيابات بسبب الإصابة، مثل كارسدروب، دييغو لورينتي، كريس سمولينغ، وماراش كومبولا. 

تشكيلة روما اليوم أمام باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني ، سمولينغ ، إيبانيز

خط الوسط: زاليفسكي ، كريستانتي ، ماتيتش ، سبينازولا

خط الهجوم: ديبالا ، أبراهام ، بيليغريني


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