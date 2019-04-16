4 ملايين دولار ونصف مكافأة بطل كأس الأمم الإفريقية

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مكافأة صاحب المركز الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الصيف.

وستقام البطولة منذ 21 يونيو المقبل، وحتى 19 يوليو من نفس العام، ويشارك في هذه النسخة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية أن مكافأة الوصول إلى البطولة لم تصل الاتحاد حتى الآن والتي تصل إلى 600 ألف دولار.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن مكافأة بطل النسخة ستصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار.

وأكد مجاهد على استعداد جميع ملاعب البطولة بداية من 15 مايو المقبل، كما كشف أن ملعب الدفاع الجوي لم يتطلب أي إصلاحات.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.