4 ملايين مشجع يحتفلون مع صلاح عبر إنستغرام

تحول حساب محمد صلاح نجم ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إلى ساحة للجماهير المصرية على وجه الخصوص والعربية بشكل عام، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا أمس الأول.

ونالت الصور التي نشرها الدولي المصري وهو يحتفل بالكأس ذات الأذنين نحو 4 ملايين إعجاب ومشاهدة خلال 7 ساعات من بثها، كما تخطى حاجز التعليقات نحو 30 ألفاً، وشهدت انتشاراً واسعاً عبر بقية منصات التواصل الاجتماعي "تويتر وسنابتشات وفايسبوك".

يذكر أن صلاح سجل اسمه من ذهب بكونه أول لاعب مصري يحقق البطولة الأوروبية في التاريخ والثالث عربياً بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.