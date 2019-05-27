40 مليون يورو تفصل هازارد عن ريال مدريد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، إلى تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي بخصوص انتقال النجم إيدين هازارد، رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حسم الصفقة في وقت سابق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن إدارة البلوز تريد 140 مليون يورو مقابل السماح للدولي البلجيكي بالرحيل، بينما يعرض فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي 100 مليون يورو فقط حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين بعد نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته الأربعاء المقبل، حيث يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي في حال رفع قيمة عرض ريال إلى 120 مليون يورو.

يذكر أن هازارد نفسه يطمح لإنهاء تفاصيل انتقاله إلى مدريد مطلع الشهر القادم، حتى يركز مع منتخب بلجيكا في المباريات الدولية القادمة قبل فترة الراحة الصيفية.