5 نجوم مهددون في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية في تقرير حصري لها، أمس، أن إدارة مانشستر يونايتد قد تضطر إلى بيع عدد كبير من اللاعبين بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأصبح في حكم المؤكد إقدام إدارة الشياطين الحمر على تخفيض رواتب مجموعة من النجوم الكبار، في مقدمتهم أليكسيس سانشيز، الذي يتقاضى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيّاً، وسيقل هذا الرقم إلى 375 ألفاً.

يذكر أن القائمة ستشمل كلاً من روميلو لوكاكو، وفريد، لذلك قد يرحل هؤلاء خلال سوق الانتقالات الصيفي في حال استقبال عروض مالية مقنعة، خاصةً لبول بوغبا، ودافيد دي خيا.