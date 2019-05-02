6 تعاقدات لإنعاش صفوف ريال مدريد

يسعى زيدان الدين زيدان مدرب ريال مدريد لإبرام ستة تعاقدات على أقل تقدير الصيف القادم من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الصادرة من مدريد أن المدير الفني الفرنسي اختار اللاعبين الذين يرغب بضمهم، علماً بأنه تم استقطاب اثنين منهم.

فقد تعاقد الملكي مع المدافع دييغو ميليتاو القادم من بورتو، إضافة للشاب رودريغو غويش مهاجم سانتوس.

ويرغب زيدان بإضافة كلٍ من لاعب الوسط المهاجم إيدين هازارد (تشيلسي)، والمهاجم لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي (ليون)، ولاعب الوسط بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أو كريستيان إيريكسن (توتنهام).

ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع نجم "غالاكتيكو" جديد وهو نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

يذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خصص 500 مليون يورو من أجل التعاقدات، إضافة إلى العوائد التي ستأتي جراء بيع بعض لاعبي الفريق مثل غاريث بايل وغيره.