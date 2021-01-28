7 أسماء مطروحة لخلافة زيدان في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي عن وجود نقاش جاد لمستقبل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أكثر من أي وقت مضى.

ويرتبط زيدان بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، وبعد كل هزيمة يزداد الحديث عن مستقبله، لكن إدارة النادي قررت الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم واتخاذ القرار المناسب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة زيدان لا تتوقف عن النمو، حيث كان ماوريسيو بوتشيتينو المرشح الأوفر حظاً، لكن توليه قيادة باريس سان جيرمان أبعده عن القائمة.

وأضافت: "في الوقت الحالي، الأسماء التي ظهرت هي ماسيميليانو آليغري وجوليان ناغلسمان باعتبارهما من أكثر الخيارات المتاحة، لكنهما ليسا الوحيدين في قائمة خلفاء زيدان، والتي تضم أيضاً ماوريتسيو ساري ولوران بلان وحتى آرسين فينغر".

وأشار التقرير، إلى أنه على المستوى المحلي في إسبانيا يعد راوول غونزاليس مدرب فريق الشباب من أبرز المرشحين إلى جانب غوتي.