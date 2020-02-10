7 تحديات تواجه رونالدو بعد عيد ميلاده الـ 35

احتفل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعيد ميلاده الـ 35، الأربعاء الماضي. ورغم اقتراب مسيرته من نهايتها من الناحية النظرية، إلا أن البرتغالي يضع نصب عينيه العديد من التحديات الجديدة.

وقال رونالدو، في تصريحات إعلامية أنه لن يعتزل إلا إذا فقد الحافز، مؤكداً أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بالحالة البدنية، لذلك قد يركز على 7 تحديات تمدد فترته في الملاعب حددتها صحيفة "أو جوغو" البرتغالية بنفس رقم قميصه الشهير.

رقم فابيو كوالياريلا

هز رونالدو الشباك في 9 مباريات متتالية ضمن الدوري الإيطالي، ويحتاج للتسجيل في المراحل المقبلة أمام فيرونا وبريشيا وسبال لمعادلة رقم الإيطالي فابيو كوالياريلا. بينما يحتفظ الأسطورة الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا بالرقم القياسي بالتسجيل في 13 مباراة متتالية في المسابقة.

هداف الدوري الإيطالي

رغم غزارة أهدافه، لم يحقق البرتغالي لقب هداف الدوري في موسمه الأول في إيطاليا، بعد موسم استثنائي من كوالياريلا، والآن يطارد "صاروخ ماديرا" نجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، الذي يتقدم عليه بفارق 6 أهداف حالياً.

الحذاء الذهبي

يأمل رونالدو في استعادة الحذاء الذهبي المقدم لأفضل هداف في أوروبا، للمرة الخامسة في مسيرته، بعد احتكار غريمه ليونيل ميسي، نجم برشلونة للجائزة، في آخر ثلاثة مواسم.

بطولة دوري أبطال أوروبا السادسة

الهدف الأساسي الذي جاء رونالدو إلى يوفنتوس من أجله، هو قيادة النادي للقبه السادس على المستوى الشخصي في دوري أبطال أوروبا، والأول لناديه منذ 1996.

الثنائية المحلية

لم يسبق لرونالدو تحقيق ثنائية الدوري والكأس محلياً في مشواره، سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، ويطمح إلى هذا الإنجاز مع يوفي، بعد الإخفاق في موسمه الأول.

هداف العالم

سيطمح البرتغالي بالطبع مع بلاده إلى الاحتفاظ بلقب أوروبا هذا العام، كما ينشد إنجازاً شخصياً بأن يصبح الهداف التاريخي لمنتخبات العالم، إذ يحتاج إلى 11 هدفاً لتخطي أسطورة إيران علي دائي.

الكرة الذهبية السادسة

إذا حقق رونالدو هذه الإنجازات السابقة، فإنه على الأرجح سيضمن الفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة في تاريخه.