7 لاعبين خارج مواجهة ليفربول ونابولي

يبدو أن مواجهة ليفربول الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي غداً الثلاثاء على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا ستشهد غياب العديد من اللاعبين.

ومع أن الفريقين ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى لدور الـ 16، إلا أن المواجهة تعني الكثير خصوصاً للريدز الذي سقطوا ذهاباً في إيطاليا بهدف لأربعة.

من هم اللاعبون الغائبون عن لقاء ليفربول ونابولي

ويغيب عن صفوف صاحب الضيافة 5 لاعبين وفقاً لتقارير إعلامية هم جويل ماتيب (إصابة في ربلة الساق)، ولويس دياز (إصابة في الركبة)، وديوغو جوتا (إصابة في ربلة الساق)، وآرتور ميلو (الفخذ)، وجوردان هندرسون الذي لم يشارك في التدريبات.

أما نابولي، فيغيب عنه الحارس سالفاتوري سيريغو والمدافع أمير رحماني.