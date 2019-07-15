70 مليوناً تنقل دي ليخت ليوفنتوس

بيَّنت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أمس، أن الاتفاق تم بين يوفنتوس وأياكس أمستردام لانتقال ماتياس دي ليخت إلى الفريق الإيطالي بشكل نهائي.

وسيدفع يوفي 70 مليون يورو إلى أياكس، إضافة إلى 5 ملايين أخرى على شكل متغيرات، للحصول على الاستغناء الخاص بالدولي الهولندي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يتقاضى دي ليخت 10 ملايين يورو سنوياً، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والمكافآت وفقاً للبطولات التي سيحصل عليها مع فريق السيدة العجوز.

يذكر أن الإعلان الرسمي للصفقة سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، ويبدو أن أن دي ليخت سيكون لاعباً ليوفنتوس لمدة 5 مواسم مقبلة.