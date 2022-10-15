70 مليون يورو تجدد ارتباط ريال مدريد بـ طيران الإمارات

أكد نادي ريال مدريد بطل أوروبا أمس أنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع شركة طيران الإمارات حتى عام 2026.

ويظهر شعار طيران الإمارات على قمصان لاعبي الفريق الملكي منذ 2013.

وبينما لم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن “قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون يورو سنوياً، إلى جانب بعض المتغيرات”.

طيران الإمارات يرعى ريال مدريد منذ عام 2011

وأصبحت شركة طيران الإمارات أحد رعاة ريال للمرة الأولى في 2011، ومنذ ذلك الوقت حصد النادي 22 لقباً، منها خمسة في دوري أبطال أوروبا.

وتعد صفقات الرعاية للفرق الجماهيرية ذات أهمية كبيرة، إذ تحقق قمصانها مبيعات واسعة، مثل ريال، وتصل إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

وبحسب بيانات مؤسسة كيلياجون الاستشارية، حقق ريال العام الماضي أكبر مبيعات على مستوى قمصان الفريق عبر الإنترنت، إذ بلغت 3.3 مليون يورو.