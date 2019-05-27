91% من جماهير ريال مدريد تطالب برحيل بايل

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تصويت عبر موقعها الرسمي بأن أغلبية جماهير ريال مدريد لا تريد بقاء الجناح غاريث بايل الموسم القادم، تزامناً مع اقتراب نهاية رحلته وفقاً لتقارير إعلامية.

وكشف تصويت أعدته صحيفة "آس" أن نحو 91% من جماهير الفريق التي شاركت في عملية التصويت طالبت بمغادرة الدولي الويلزي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعيشها اللاعب مؤخراً.

وشارك في التصويت نحو 5 ملايين مشجع، وطالب نحو 91% منهم بالتخلص من بايل، وهو أمر يرفضه نجم توتنهام السابق وفقاً لتقارير إسبانية.

ويفكر ريال مدريد جدياً في بيع بايل هذا الصيف لأن مستواه تراجع كثيراً وبات بمثابة عبء على النادي نظراً لأن راتبه الأسبوعي يُناهز الـ 650 ألف يورو.

في المقابل، بدا واضحاً في الفترة الأخيرة رفض المدرب زين الدين زيدان لبايل، كما أن عدم إشراكه في المباريات الأخيرة يعني أنه أصبح خارج حسابات المدير الفني.