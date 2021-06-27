beIN SPORTS تبث بطولة ويمبلدون 2021 حصرياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للإعلام والرياضة والترفيه وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، أنها ستبث بطولة ويمبلدون 2021، والتي قد طال انتظارها من العديد من مشجعي رياضة التنس، وستبث البطولة حصرياً وعلى الهواء مباشرة على قنوات مخصصة وبثلاث لغات وهم الإنجليزية والعربية والفرنسية لملايين المشاهدين والمشتركين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة ويمبلدون 2021 يوم الإثنين 28 يونيو، وستقام جميع مبارياتها في ويمبلدون في لندن وتحديدا في نادي إنجلترا لاون للتنس والكروكيه.

تغطية beIN لبطولة ويمبلدون هذا العام

ستشمل تغطية beIN SPORTS لبطولة هذا العام 5 قنوات مخصصة للتنس، وهم beIN SPORTS 5، و6، و7، وقناة beIN SPORTS 1 بالانجليزية ، وقناة beIN SPORTS 1 بالفرنسية.

كما ستستضيف استوديوهات beIN SPORTS أفضل المحللين والمعلقين الرياضيين وأساطير التنس على الهواء مباشرة من الدوحة، بمن فيهم، سليمة الصفار ثاني أفضل لاعبة تونسية وعربية في التاريخ، ولاعب التنس السابق الكويتي عادل الشطي، والبطل المعتزل وحامل اللقب مرتين كريم العلمي، ولاعب التنس المغربي السابق أنس الأمراني، وغيرهم.

كما ستشمل تغطية beIN الخاصة لبطولة ويمبلدون برامج تمهيدية في الفترة التي تسبق البطولة، وملخصات يومية لأهم أحداث البطولة، وتغطية رقمية مميزة على حسابات beIN SPORTS في الإنستغرام وتويتر واليوتيوب، بالإضافة إلى برامج ما بعد البطولة، وتغطية قناة beIN SPORTS الإخبارية.

بطولة ويمبلدون 2021

ستشهد النسخة 134 من البطولة، تنافس كبار اللاعبين من جميع أنحاء العالم على الكأس المرموق، بمن فيهم روجر فيدرر، وحاملة اللقب نوفاك ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز، وآندي موراي وغيرهم.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللاعبة التونسية أُنس جابر، وهي اللاعبة العربية الأعلى تصنيفاً في تاريخ رابطة محترفات التنس وتحتل المركز24 عالميا. وقد وصلت أُنس جابر إلى نهائي فردي جراند سلام للناشئين مرتين في بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2010 و2011، وفازت باللقب في المرة الثانية. وبالإضافة الى أُنس جابر فتمثل اللاعبة المصرية ميار شريف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا ، والتي أصبحت أول مصرية تفوز على مر التاريخ في إحدى بطولات جراند سلام للتنس، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021.

وستتجه الأنظار إلى حامل اللقب الحالي، والفائز ببطولة رولان غاروس 2021 نوفاك ديوكوفيتش، والذي يتطلع إلى الفوز بالكأس المرموق وحصد لقبه العشرين في فردي جراند سلام. ومع ذلك، سيكون في انتظار صاحب المركز الأول عالمياً منافسة قوية مع أفضل لاعبي التنس في العالم.

وقال دنكن والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم أكبر بطولة تنس في العالم للملايين من عشاق الرياضة ومشاهدي beIN في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُعد beIN الموطن الحصري لجميع بطولات جراند سلام، وبطولات رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس في المنطقة. وتشكل بطولة ويمبلدون جزءاً من هذا الصيف الرياضي المذهل الذي ستنقله شاشات beIN حصرياً لمشاهديها، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا 2020، وكوبا أميركا 2021، بالإضافة إلى أولمبياد طوكيو 2020 في يوليو المقبل".

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