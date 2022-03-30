beIN SPORTS تستعد للقرعة النهائية لـ كأس العالم قطر 2022 يوم الجمعة

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقناتها الرياضية الرائدة، beIN SPORTS، عن بثها القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ لشاشات مشاهديها حول جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ 24، حيث ستجلب لهم حماسة الحدث بتغطية هائلة، مباشرة وحصرياً يوم الجمعة الأول من شهر أبريل الجاري.

وستعرض شبكة البث العالمية قبل وما بعد الفعالية، مجموعة مكثفة من البرامج الخاصة والمقابلات الحصرية على قنوات beIN العربية والإنجليزية.

وتعليقاً على تغطية فعالية القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قال محمد البدر، مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بصفتنا شبكة البث الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بذلنا الكثير من الجهود للوصول إلى هذه اللحظة المحورية والتي ستوصلنا في نهاية المطاف إلى البطولة الأكثر شهرة في العالم. ومع وصول استعداداتنا إلى المراحل الأخيرة، فإننا فخورون حقاً بأننا عنصر محوري في هذه المناسبة التاريخية. ويؤكد المحتوى الهائل الذي قدمناه من برامج الطريق إلى قطر 2022™، الذي عُرض حتى الآن، ويشمل التصفيات الدولية والبرامج والعروض الأصلية وغيرها الكثير، حجم تفانينا والتزامنا وقدراتنا".

البرامج العربية الحصرية لقرعة كأس العالم على beIN SPORTS

ستبدأ تغطية قنوات beIN SPORTS بالعربية لفعالية سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر من استوديوهات القناة في الدوحة، وسيتم بثها عبر جميع القنوات العربية بما في ذلك قناة beIN SPORTS الإخبارية وbeIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS Premium 1 وقناة beIN 4K. وسيقوم بتغطية كافة أحداث الفعالية في بث مباشر، مجموعة من أفضل مقدمي البرامج لدى beIN ومن بينهم محمد سعدون الكواري وعبدالعزيز النصر وطارق الحماد وعبدالله علي.

ومن أبرز البرامج التي ستُبث قبل التي ستُبث قبل انطلاق فعالية السجادة الخضراء، برنامج الموعد المنتظر: قطر 2022: الذي يتضمن عدة فقرات من بينها: "النجوم"، وهو عرض تحليلي لأبرز النجوم المشاركين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، مثل كيليان مبابي ونيمار وفرينكي دي يونج )الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة)، وفقرة " أكثر اللحظات إثارة في بطولات كأس العالم" التي تستذكر مع المشاهدين البطولات السابقة من كأس العالم في الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة. كما سيحصل المشاهدون من الساعة 15:00 حتى الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة على نظرة عن كثب على المنتخبات الوطنية العربية المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في المنطقة، مع فقرتي "المنتخبات العربية و "أفضل لحظات المنتخبات العربية" وغيرها الكثير.

ستنطلق فعالية السجادة الخضراء في الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر، وسيبدأ سحب القرعة النهائية المرتقبة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستقدم قنوات beIN SPORTS لمشاهديها تغطية كاملة لحظة بلحظة ومقتطفات مباشرة من كواليس الحدث من قطر، كما ستصور ردود فعل الجماهير من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر والأرجنتين والبرازيل ومصر وفرنسا وإيطاليا واليابان والمغرب والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا وتونس والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وستختتم فعاليات هذا اليوم التاريخي ، بعرض ملخص لهذه المناسبة من خلال برنامج "هذا المساء"، الذي يقدمه أبرز محللي ومذيعي beIN SPORTS.

وإضافة إلى كل ذلك، تخطط beIN SPORTS لعرض مجموعة مميزة من المحتوى الحصري والمشوق على قناتها المفتوحة طوال اليوم بما في ذلك الحلقات الكاملة لبرنامج "أهلاً بكم في قطر" وبرنامج الموقع الذي يعرض استعدادات قطر لهذه البطولة الدولية القادمة، ويقدم مقتطفات من خلف الكواليس عن ملاعبها ومرافقها ذات المستوى العالمي ويسلط الضوء على أجمل المناطق السياحية المتاحة أمام الزوار لاستشكافها.

البرامج الإنجليزية الحصرية على beIN SPORTS

ستبث قناة beIN SPORTS English 1 محتوىً هائلاً على مدار الساعة حول بطولة كأس العالم لكرة القدم احتفالاً بهذه المناسبة المميزة يوم الجمعة 1 ابريل- حيث ستعرض مزيجاً من أفلام بطولة كأس العالم لكرة القدم، والبرامج الأصلية، والمقابلات الحصرية وغيرها الكثير.

ومن أبرز البرامج التي سيتم عرضها قبل انطلاق السحب على القرعة النهائية للبطولة: برنامج My World Cup (الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة) والذي سيعرض أشهر لاعبي كرة القدم العالميين وهم يتحدثون عن أعظم ذكرياتهم، وبرنامج World Cup Heroes (الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة) وفيه يتحدث الضيوف عن أبطالهم المميزين في بطولات كأس العالم لكرة القدم على مدار السنين، بدءً من بيليه ويوهان كرويف ودييغو مارادونا وصولاً إلى زين الدين زيدان، وبرنامج World Cup Moments (الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة) وفيه سيتحدث الضيوف عن لحظات تاريخية في الرياضة.

وتماماً كما هو الحال في القنوات العربية، سينطلق البث المباشر لفعالية سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على القنوات الإنجليزية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، لتستضيف من موقع الفعالية مراسلين وضيوفاً من كبار الشخصيات. وعقب انتهاء الفعالية تقدم الشبكة لمشاهديها الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة برنامجاً يبث من إحدى استوديوهاتها المخصصة للفعالية يعرض مذيعي beIN الدوليين من داخل الفعالية يستعرضون ردود فعل الجماهير وكافة الأحداث الممتعة من الكواليس.

وستستمر التغطية بالانجليزية حتى بعد انتهاء سحب القرعة، حيث سيأخذ مذيعي beIN SPORTS نيكولا كروسبي وآرون سامرز المشاهديين في جولة حول مجموعة من أبرز المواقع في قطر خلال برنامج "Postcard from Qatar" الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. وأخير ستعرض beIN SPORTS مقابلة حصرية الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة مع غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم في برنامج خاص بعنوان "Gareth Southgate: In Conversation".

للاشتراك في beIN ومشاهدة التغطية الحصرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bein.com.