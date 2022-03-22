TOD تعرض تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر خاصية beIN SPORTS الحصرية

يسرّ منصّة TOD الرقمية الرائدة، الإعلان عن توفيرها المشاهدة المباشرة للمباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ لكافة مشتركيها، وذلك عبر أجهزتهم الذكية، من خلال خاصية beIN SPORTS.

سيتمكّن مشتركو TOD في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجزائر، والبحرين، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن) من مشاهدة القنوات الأربع الجديدة التي أطلقتها beIN SPORTS بشكل خاص لنقل التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، والتي سيرافقها تحليلات رياضية، من داخل أستوديوهات beIN SPORTS عالمية المستوى، عبر فريق من المواهب المتميّزة التي تتمتّع بها القناة.

وستقام التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يومي الخميس والثلاثاء 24 والـ 29 من شهر مارس الجاري، حيث وجّهت المنتخبات الكبرى في القارة الآسيوية أنظارها على المواجهات الختامية للجولتين التاسعة والعاشرة.

فمن سيتصدر المجموعة الأولى؟ إنّ المواجهة مستمرة بين إيران وكوريا الجنوبية اللتين ضمنتا بالفعل مكانهما، بينما ستتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث وتذكرة التصفيات. أما في المجموعة الثانية، فتنطلق شرارات المشاهدة بينما تتنافس ثلاثة فرق على مركزين مؤهّلين تلقائيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وبينما تتقدّم المملكة العربية السعودية تقف اليابان في أعقابها لمطاردتها على المركز، في حين تنتظر أستراليا فرصتها حيث يتعين عليها اللعب على المركزين الأولين في سباق قوي للتأهل.

ان تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة لجميع المشتركين بباقات الرياضة والباقات الشاملة على TOD، والتي ستعرض وفق الرزنامة التالية:

القناة التوقيت (مكّة المكرّمة) المباريات التاريخ beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 1 AFC beIN SPORTS 2 AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 1 AFC 12:10 14:00 15:00 15:00 18:00 20:00 أستراليا – اليابان كوريا – إيران فيتنام – عُمان لبنان – سوريا الصين – المملكة العربية السعودية العراق – الامارات العربية المتحدة 24 مارس beIN SPORTS 1 AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 2 AFC beIN SPORTS 1 AFC 13:35 14:30 16:45 19:00 19:00 21:00 اليابان – فيتنام إيران – لبنان المارات العربية المتحدة – كوريا سوريا – العراق عُمان – الصين المملكة العربية السعودية - أستراليا 29 مارس



يمكنكم الوصول الى منصة TOD عبر وسائل مختلفة كالويب وأجهزة آندرويد وiOS. للاشتراك بباقات TOD المتنوعة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني www.tod.tv.