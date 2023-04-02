زلزال هائل تجاوزت قوته 7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 07:21
زلزال

ضرب زلزال هائل قدرت مراكز رصد قوته بنحو 7.6 درجات على مقياس ريختر منطقة شرق بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادي الاحد.

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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ان الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا قرب بحيرة تشامبري شمالي بابوا غينيا.

ومن جانبه، اكد المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد أنه لا تهديد من حدوث تسونامي.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا او اضرار جراء الزلزال.

 

وفي وقت سابق الاحد، ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات السواحل الإندونيسية بحسب ما افاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.

وجرى رصد الزلزال على عمق 30 كيلومترافي بحر فلوريس شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية. 

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