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أروع ما قيل..

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:23
اروع ما قيل
اروع ما قيل

- المرأة لا تحتاج الى شيء، فقط انظر إليها برقة.
تشيخوف
- لا أحدَ يَعرف أنَّ بعضَ البشر يبذُلونَ جُهوداً جبَّارة، لكي يكونوا أُناساً عاديين!
ألبير كامو
- نَحْنُ خُلقنا لنعيش على طبيعتنا وليس لنتصنع المثالية.
كريستين ستيوارت
- أعتقد أن الراحة النفسية تنبع من مدى رضى الإنسان عن نفسه، وليس من رضى الآخرين عنه.
سكارليت جوهانسون
- لا زلت أرى اليوم قصيراً جداً على كل الأفكار التي أود أن أفكر فيها، وكل الطرق التي أود أن أمشيها، وكل الكتب التي أود قراءتها.
جون بوروف
- البعض يعتقدون أنهم رجال لمجرد أنهم ليسوا نساء.
أدولف هتلر
- هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي، محكوم عليهم بأن يعيدوه.
جورج سانتيانا
- هناك من يشعر ولا يحس..
وينظر ولا يرى ..
حينها أدركت ..
أن العمى ..
عمى القلب وليس البصر!
هيلين كيلر
- من يحيا متوافقاً مع نفسه يحيا متوافقاً مع الكون.
ماركوس أورليوس
- يقضي الناس معظم أوقات حياتهم يأكلهم القلق على أمورٍ لن تحدث.
موليير

 

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