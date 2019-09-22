أروع ما قيل..

- المرأة لا تحتاج الى شيء، فقط انظر إليها برقة.

تشيخوف

- لا أحدَ يَعرف أنَّ بعضَ البشر يبذُلونَ جُهوداً جبَّارة، لكي يكونوا أُناساً عاديين!

ألبير كامو

- نَحْنُ خُلقنا لنعيش على طبيعتنا وليس لنتصنع المثالية.

كريستين ستيوارت

- أعتقد أن الراحة النفسية تنبع من مدى رضى الإنسان عن نفسه، وليس من رضى الآخرين عنه.

سكارليت جوهانسون

- لا زلت أرى اليوم قصيراً جداً على كل الأفكار التي أود أن أفكر فيها، وكل الطرق التي أود أن أمشيها، وكل الكتب التي أود قراءتها.

جون بوروف

- البعض يعتقدون أنهم رجال لمجرد أنهم ليسوا نساء.

أدولف هتلر

- هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي، محكوم عليهم بأن يعيدوه.

جورج سانتيانا

- هناك من يشعر ولا يحس..

وينظر ولا يرى ..

حينها أدركت ..

أن العمى ..

عمى القلب وليس البصر!

هيلين كيلر

- من يحيا متوافقاً مع نفسه يحيا متوافقاً مع الكون.

ماركوس أورليوس

- يقضي الناس معظم أوقات حياتهم يأكلهم القلق على أمورٍ لن تحدث.

موليير