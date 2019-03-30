أمثال فلسطينية

بين جيلين

أكل الهدية وكسر الزبدية.

البيت ضيق والحمار رفاص.

لو كان الرجال بشاربهم لكان الصرصار اجدعهم.

صار للشرشوحة مرجوحة ولأبو بريص قبقاب.

وجع ساعة ولا كل ساعة.

الابن الفاسد يجيب لأهله المسبة.

الي معو مصاري يتطلع تحت باطه.

الإسكافي حافي والحايك عريان.

العاقل وديه ولا توصيه.

العين بتعلاش على الحاجب.

اللي ما عنده زرع ما عنده قلع.

قالوا للأربنه كلي، قالت تا أسلم بلحماتي.

أهلك ولا تهلك.

خطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك.

اللي يربط بقبتو حبل بيلاقي ألف مين يشدو.

عيشة الفهيم مع البهيم داء دفين.

من حرص ما انقرص.