إضحك للصبح مع الختيار

رجل عجوز فوق ال ٧٠ راح لدكتور مسالك بوليه

لانه بيحس بألم.

الدكتور كشف عليه و قاله : بدي عينه حيوانات منويه اول ما تصحى الصبح

فاهمني يا والدي قبل ما تدخل الحمام و قبل ماتشرب ميه.

واعطاه مرتبان نظيف ومعقم ومغلق

ثاني يوم الظهر اجا العجوز للدكتور والمرتبان فاضي

سأله الدكتور: وين العينة؟

رد العجوز :شوف يا ابني ... انا حاولت بإيدي اليمين لحد ما زهقت ما قدرت ... وحاولت بالشمال ... بدون فايده

صحيت مرتي...حاولت.. كثير ولا حياه لم تنادي

راحت نادت جارتنا ... بنت زي الوردة عمرها ٢٥ سنة وفيها حيل، حاولت معانا كثير ومفيش فايده

الدكتور سأله بذهول وقاله: معقول انتوا جبتوا جارتكو اللي عمرها ٢٥ سنه هيك عادي

العجوز قاله : آه

تخيل ولا واحد فينا احنا ال ٣ عرف قدر يفتح المرتبان اللي اعطيتني اياه!