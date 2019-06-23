الذي يفرح البنات القصيرات "صور"

منشور 23 حزيران / يونيو 2019 - 10:44
قصار وطويلة
قصار وطويلة

أكثر ما يفرح الانثى القصيرة

هو أن تشاهد انثى أقصر منها.

 

كلمات دالة:بنت طويلةبنت قصيرة

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