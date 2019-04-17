الغيرة .. والحسد اللي على أصوله!

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 05:11
أحلى تعبير عن
أحلى تعبير عن..

 تعبر هذه الصورة عن فرح البنتين بالحبيبين؟.. بس مش عارفات يعبروا!.

كلمات دالة:الغيرةالحسدرجل وإمراة

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